Жена Дмитрия Быкова рассказала об улучшении его состояния здоровья

Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что ее муж стал самостоятельно дышать. Об этом она написала в фейсбуке.

По словам Лукьяновой, врачи перевели Быкова на самостоятельное дыхание.

Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля в самолете, который следовал в Уфу. В тот же день была отменена лекция литератора в этом городе. Позднее, 17 апреля, стало известно о госпитализации Быкова. Врачи провели консилиум и решили перевезти его в Москву.

Ранее сообщалось, что Дмитрия Быкова в тяжелом состоянии перевезли в Москву.

Писателю и журналисту, обладателю множества литературных наград Дмитрию Быкову 51 год. В 2018 году он получил 3-ю премию «Большая книга» и победил по результатам интернет-голосования с романом «Июнь». мужа