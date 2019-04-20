Стало известно о состоянии Дмитрия Быкова

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В состоянии писателя Дмитрия Быкова наблюдаются положительные изменения. Об этом сообщил председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

«Я был в реанимации, встречался с замечательными врачами НИИ Бурденко. В состоянии здоровья Дмитрия Быкова наблюдаются улучшения», — сказал Муратов.

Ранее сообщалось, что жена Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о его состоянии.

Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля в самолете, который следовал в Уфу. В тот же день была отменена лекция Быкова в этом городе. Позднее, 17 апреля, стало известно о его госпитализации. В состоянии искусственной комы он был перевезен в Москву.

Писателю и журналисту, обладателю множества литературных наград Дмитрию Быкову 51 год. В 2018 году он получил 3-ю премию «Большая книга» и победил по результатам интернет-голосования с романом «Июнь».