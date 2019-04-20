Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова исполнила песню Юлии Началовой «Герой не моего романа» на шоу «Голос.Дети», пишет Teleprogramma.pro.

Она стала победительницей зрительского голосования для тех участников, которые выбыли на предыдущем этапе. Теперь дочь Алсу получила право участвовать в финале «Голоса.Дети».

«Эта музыка жила в наших сердцах. Потрясающее прочтение композиции. Спасибо тебе», — сказала после ее выступления певица Светлана Лобода.

Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.

Ранее сообщалось, что Алсу ответила Лободе на решение не брать ее дочь в финал шоу «Голос. Дети».