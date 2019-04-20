Умерла вдохновительница «Заклятия»
В США на 93 году жизни скончалась исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, вдохновившая создателей серии хоррор-фильмов «Заклятие». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Как отмечается, о кончине женщины проинформировали ее близкие.
«Прошлой ночью моя бабушка, Лоррейн Уоррен, мирно и спокойно присоединилась к своему возлюбленному Эду», — написал ее внук Крис Маккиннел.
Также соболезнования выразили актеры Вера Фармига и Патрик Уилсон, исполнившие роли Лоррейн Уоррен и ее супруга на экране.
Ранее сообщалось, что в первый прокатный уикэнд приквел «Заклятия» собрал 284,8 млн руб.