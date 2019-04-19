Жена Дмитрия Быкова раскритиковала СМИ за публикации диагнозов

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Супруга писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова прокомментировала информацию СМИ о том, что у литератора якобы был обнаружен инфаркт мозга и тяжелый сепсис. Об этом она написала в фейсбуке.

По ее словам, в такой ситуации завтра у него могут найти «родильную горячку».

«На всякий случай напоминаю всем коллекционерам чужих диагнозов о статье 13 Основ законодательства об охране здоровья граждан...», — отметила Лукьянова.

Она подчеркнула важность такого понятия, как врачебная тайна. Сведения о больном не должны разглашаться.

Ранее сообщалось, что жена Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии.

Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля в самолете, который следовал в Уфу. В тот же день была отменена лекция Быкова в этом городе. Позднее, 17 апреля, стало известно о его госпитализации. В состоянии искусственной комы он был перевезен в Москву.

Писателю и журналисту, обладателю множества литературных наград Дмитрию Быкову 51 год. В 2018 году он получил 3-ю премию «Большая книга» и победил по результатам интернет-голосования с романом «Июнь».