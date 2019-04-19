По рассказу Стивена Кинга снимут фильм

Рассказ Стивена Кинга «Стоянка» экранизируют, пишет издание Variety.

Как отмечается, в роли режиссера выступит Алекс Росс Перри. Он также намерен написать собственный сценарий картины.

Произведение Кинга впервые было опубликовано в 2003 году в журнале «Esquire». В 2008 году рассказал вошел в сборник «После заката».

Дата начала съемок и примерный актерский состав пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что режиссер «Рассказа служанки» экранизирует роман Стивена Кинга и Питера Страуба «Талисман».