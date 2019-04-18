Дмитрия Быкова в тяжелом состоянии перевезли в Москву

Писатель Дмитрий Быков, который находится в тяжелом состоянии, был перевезен в Москву. Об этом сообщил председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов, передает ТАСС.

«Мы в Москве, полет прошел хорошо», — отметил Муратов.

Ранее сообщалось, что Дмитрия Быкова экстренно отправили в московскую больницу.

Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля в самолете, который следовал в Уфу. В тот же день была отменена лекция литератора в этом городе. Позднее, 17 апреля, стало известно о госпитализации Быкова. Врачи провели консилиум и решили перевезти его в Москву.

Писателю и журналисту, обладателю множества литературных наград Дмитрию Быкову 51 год. В 2018 году он получил 3-ю премию «Большая книга» и победил по результатам интернет-голосования с романом «Июнь».