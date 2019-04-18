Минкульт не будет давать бюджетные деньги на восстановление Нотр-Дама
Заместитель министра культуры России Алла Манилова заявила, что Минкульт не будет выделять деньги на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари. Слова Маниловой передает ТАСС.
Она напомнила, что ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Минкульта Владимир Мединский якобы призвал собирать деньги на восстановление Нотр-Дама. Она пояснила, что министр говорил о личных пожертвованиях и не собирался выделять деньги Минкульта на восстановление собора.
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«Никакого выбора — Нотр-Дам или Приказная изба в городе Кирове — не существует в помине. Никто не делит деньги граждан и не регулирует порыв души», — подчеркнула Манилова.
Ранее стало известно, что на восстановление Нотр-Дама собрали первый миллиард.