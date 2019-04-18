Создателей «Очень странных дел» обвинили в краже идеи
Создателей научно-фантастического сериала Netflix «Очень странные дела» Мэтта Даффера и Росса Даффера подозревают в краже идеи для проекта. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Согласно имеющейся информации, в краже идеи для сериала их обвиняет Чарли Кесслер, который утверждает, что представил аналогичный проект на кинофестивале Трайбека в 2014 году. При этом братья Даффер утверждают, что идея для «Очень странных дел» является их собственной и появилась независимо от Кесслера. В настоящее время их ждет судебное разбирательство, которое должно начаться 6 мая.
Ранее Netflix показал первый трейлер «Очень странных дел 3».