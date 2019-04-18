Зрители пожаловались на концерт Аллы Пугачевой

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Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой пожаловались на плохой звук. Об этом сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на социальные сети.

По словам зрителя Никита Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего.

«Алла обращалась со сцены к звукорежиссеру между куплетами песен: «Дай инструментал в мониторы не слышу, что пою», «На сцене нет звука», — рассказал Ковтунов.

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Он добавил, что на входе в Кутафью башню со зрителями обращались по-хамски.

Ранее сообщалось, что браку Пугачевой и Галкина угрожает баран.