Звезда «Игры престолов» призналась в мыслях о самоубийстве

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Британская актриса Софи Тернер, наиболее известная по роли Сансы в сериале «Игра престолов», рассказала о многолетней борьбе с депрессией. Об этом сообщает People.

По ее словам, она страдает от депрессии на протяжении пяти или шести лет. В 17-летнем возрасте она чувствовала себя одинокой, так как ее друзья учились в университете, а она работала. Кроме того, она все время находилась в центре общественного внимания.

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«Не скажу, что у меня была сильная депрессия, когда я была моложе, но я много думала о самоубийстве», — заявила Тернер.

Она добавила, что у нее были проблемы с лишним весом. Ее выбивали из колеи комментарии подписчиков, связанные с весом, состоянием кожи и ее актерской игрой, которым она верила. Тернер подчеркнула, что смогла вернуться к нормальной жизни благодаря лечению и поддержке своего жениха.

Ранее Тернер рассказала, почему спокойно относится к финансовой дискриминации на съемочной площадке прославившего ее сериала «Игра престолов».