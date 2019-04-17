Ален Делон получит «Золотую пальмовую ветвь»

83-летнему французскому актеру Алену Делону присудили почетную «Золотую пальмовую ветвь» международного Каннского кинофестиваля, сообщает ТАСС.

«Мы счастливы, что Ален Делон согласился принять эту награду», — сказал гендиректор фестиваля Тьерри Фремо.

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Отмечается, что Делон получит награду в мае.

«Золотой пальмовой ветвью» будет отмечена выдающаяся карьера актера, который играл в фильмах «На ярком солнце», «Леопард», «Рокко и его братья» и многих других.

В прошлом году «Газета.Ru» собрала фоторепортаж ко дню рождения Делона.