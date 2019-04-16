Эксперта выгнали из студии Первого канала при обсуждении пожара в Нотр-Даме

При обсуждении пожара в соборе Парижской Богоматери ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев выгнал из студии эксперта Александра Сытина, передает РИА «Новости».

Отмечается, что собравшиеся разговаривали о трагедии в Париже и вспомнили одесский Дом профсоюзов, где в 2014 году из-за поджога дома погибли 48 человек. Сытин заявил, что нельзя сравнивать повреждение «важнейшей культурной ценности» Нотр-Дам с «ликвидацией малоценного человеческого материала».

Реклама

На почте этих слов в студии возник конфликт и эксперта попросили удалиться.

«Покиньте студию и не смейте такого больше говорить», — сказал Кузичев.

Ранее сообщалось, что телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии оскорбившего евреев польского политолога.