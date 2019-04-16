Автограф Зеленского сравнялся по стоимости с подписью Гагарина

Автограф кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского вырос в цене в 100 раз и сравнялся по стоимости с подписью первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Об этом сообщают «Украинские новости».

По данным издания, цена автографа резко выросла после первого тура президентских выборов на Украине. Еще год назад подпись Зеленского стоила 100-200 рублей, то в настоящее время на форумах коллекционеров за нее могут отдать около 13 тыс. руб.

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Отмечается, что примерно столько же стоит подпись Гагарина.

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