Серебренников впервые вышел в свет после отмены ареста
Режиссер Кирилл Серебренников, недавно освобожденный из-под домашнего ареста, впервые вышел в свет после освобождения, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Серебренникова заметили на вручении премии «Золотая маска» в Большом театре.
По данным агентства, режиссера трижды номинирован на «Золотую маску».
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию знаменательного события.
Ранее стало известно, куда отправился Серебренников после отмены ареста.
Под домашним арестом Кирилл Серебренников пребывал с августа 2017-го. Из своей квартиры он продолжал работать над кино- и театральными проектами.
Худрук театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников является фигурантом так называемого дела «Седьмой студии», как и бывший директор театра Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.
Их обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Следствие полагает, что они похитили 133 из 214 млн руб. бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства.