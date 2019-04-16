Серебренников впервые вышел в свет после отмены ареста

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Режиссер Кирилл Серебренников, недавно освобожденный из-под домашнего ареста, впервые вышел в свет после освобождения, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Серебренникова заметили на вручении премии «Золотая маска» в Большом театре.

По данным агентства, режиссера трижды номинирован на «Золотую маску».

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию знаменательного события.

Ранее стало известно, куда отправился Серебренников после отмены ареста.

Под домашним арестом Кирилл Серебренников пребывал с августа 2017-го. Из своей квартиры он продолжал работать над кино- и театральными проектами.

Худрук театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников является фигурантом так называемого дела «Седьмой студии», как и бывший директор театра Алексей Малобродский, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум.

Их обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Следствие полагает, что они похитили 133 из 214 млн руб. бюджетных средств, выделенных «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства.