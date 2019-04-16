Закончились съемки «Хищных птиц» с Марго Робби в роли суперзлодейки

Съемки нового фильма DC «Хищные птицы» с австралийской актрисой Марго Робби в роли суперзлодейки Харли Квинн завершились. Об этом сообщается в инстаграме ее продюсерской компании LuckyChap Entertainment.

В посте размещена сделанная со спины фотография Робби в образе Харли Квинн. В комментарии указано, что съемка закончена.

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Выход фильма «Хищные птицы» должен состояться в 2020 году. В картине речь пойдет о борьбе группы супергероинь с главой преступного мира Готэма, бизнесменом Романом Сионисом. Кроме Робби, в ленте снимутся Мэри Элизабет Уинстэд и Джерни Смоллетт.

Ранее сообщалось, что в сеть просочились новые фотографии Марго Робби в образе суперзлодейки.