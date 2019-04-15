После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка

Во эфире ток-шоу «Место встречи» на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине. Об этом сообщает ФАН.

Отмечается, что во время передачи обсуждался подъем фашизма на украинской территории.

Приглашенный эксперт Михаил Маркелов поинтересовался, почему Лойко, будучи гражданином России, поддерживает украинских бандеровцев и нацистов. В ответ Лойко произнес фашистское приветствие, что привело к потасовке.

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«Мы попросим прокуратуру России разобраться», — заявили авторы передачи.

Ранее в пресс-службе телеканала НТВ прокомментировали внезапное исчезновение ведущего передачи «Место встречи» Андрея Норкина из студии.