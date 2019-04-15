Солистку группы Serebro срочно госпитализировали

Участницу нового состава группы Serebro Ирину Титову срочно госпитализировали после выступления. Об этом сообщает Star Hit.

Уточняется, что певицу увезли после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».

По предварительным данным, Титову госпитализировали из-за высокой температуры, возникшей на фоне лакунарной ангины. В настоящее время она находится в одной из московских больниц.

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Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее сообщалось, что из группы Serebro ушли все участницы.