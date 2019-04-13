«Шо тут думать»: в команде Зеленского запустили новый флешмоб

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Один из актеров «Студии 95 квартал» Евгений Кошевой, друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщил о запуске флешмоба с хештегом «Шотутдумать». Видеообращение он разместил на фейсбуке.

В нем Кошевой показывает фрагмент ролика, на котором автор показывает разбитые дороги, а затем переводить камеру на показывает билборд Петра Порошенко со слоганом «Думай». При этом мужчина говорит: «Я, конечно, дико извиняюсь, но шо тут думать?».

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«Я предлагаю всем снимать такие видосы. С таким же текстом, с таким же подтекстом, с таким же смыслом, и можно даже с таким же голосом», — сказал Кошевой.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.

Ранее сообщалось, что Порошенко хочет помешать «втюхать» украинцам «кота в мешке» на дебатах с Зеленским.