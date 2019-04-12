Умер Сергей Страхов

Режиссер Сергей Страхов умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Отмечается, что один из последних фильмов «Страна Данелия», который вышел в 2004 году, был посвящен творческому пути Георгия Данелии.

Также его авторству принадлежат картины «Я и Мы», «Соучастники», «Испытание автомобилем», «Есенин в Грузии», «Про белого бычка» и многие другие.

Отпевание пройдет в субботу, 13 апреля, в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе.