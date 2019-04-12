В сети появился новый ролик с Зеленским и белым порошком

В соцсетях появилось новое видео с кандидатом в президенты Украины и шоуменом Владимиром Зеленским, сообщает ТАСС.

Первоначально ролик был размещен на странице под названием «Бойкот Партии Регионов».

На видео мимо Зеленского опять проезжает грузовик, после чего на него высыпается белый порошок и появляется надпись: «С ним все в порядке, потому что он под кайфом».

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Позже это видео на своей странице разместил и советник президента Украины Юрий Бирюков.

Накануне в сети появился ролик, на котором грузовик сбивает Владимира Зеленского, после чего появляется «дорожка» из белого порошка.