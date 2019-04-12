Канал Коломойского подаст в суд на Порошенко

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Гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко заявил, что телеканал, которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает «Украинская правда».

По его словам, Порошенко «позорно» ворвался в эфир телеканала с помощью своего статуса.

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Он также добавил, что речь идет о программе «Право на владу», в которой Порошенко поспорил с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.

Ткаченко подчеркнул, что кандидатов в президенты на эфир не приглашали.

Ранее сообщалось, что Зеленский повесил трубку в конце перепалки с Порошенко.