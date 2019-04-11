Появился новый трейлер «Тайной жизни домашних животных — 2»

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Киностудия Universal Pictures опубликовала новый трейлер мультфильма «Тайная жизнь домашних животных — 2». Запись была опубликована на ютуб-канале Illumination.

Трейлер подчеркивает эмоциональную составляющую наших питомцев.

Режиссером проекта выступает Крис Рено («Гадкий я», «Лорекс»).

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Премьера мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2» в России запланирована на 30 мая 2019 года.

Напомним, что первая часть «Тайной жизни» появилась в прокате в 2016 году и при бюджете в 75 миллионов долларов смогла принести своим создателям кассу почти 900 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Тайная жизнь домашних животных 2» показала трейлер.