Кейт Маккиннон сыграет основателя Theranos в сериале от Hulu

Актриса Кейт Маккиннон сыграет основателя скандально известной биотехнологической компании Theranos Элизабет Холмс в сериале от сервиса Hulu. Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, сериал будет основан на подкасте The Dropout, который рассказывал о взлетах и падениях Элизабет Холмс и ее компании.

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Как отмечается, в проекте будут участвовать три компании Fox Searchlight TV, ABC и Hulu.

При этом сериал про основателя Theranos будет включать от 6 до 10 эпизодов.

Ранее сообщалось, что Элизабет Холмс обвинили в обмане инвесторов.