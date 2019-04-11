«Ничего общего с журналистикой»: Порошенко о канале Коломойского

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Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал деятельность телеканала «1+1», которым владеет украинских олигарх Игорь Коломойский. Об этом сообщает «Украинские новости».

По его словам, деятельность «1+1» ничего общего с журналистикой не имеет.

Он также добавил, что данный телеканала якобы занимается шантажом в отношении него.

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Порошенко подчеркнул, что не собирается налаживать отношения с Коломойским.

Ранее сообщалось, что Коломойский потребовал от властей Украины вернуть его $2 млрд.