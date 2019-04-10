Стала известна дата прощания с Геннадием Фроловым

Прощание с российским народным артистом Геннадием Фроловым запланировано на 14 апреля. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный театр «Современник».

«Прощание с Фроловым состоится 14 апреля», — заявили в театре.

Однако пока неизвестно место прощания с актером.

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Как отмечается, Фролов умер на 82-м году жизни.

По данным театра, артист скончался после продолжительной и тяжелой болезни.

Ранее сообщалось, что умер Геннадий Фролов.