«Братству» Лунгина еще не дали прокатное удостоверение

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Замминистра культуры России Павел Степанов в беседе с ТАСС рассказал, что картина «Братство» (организация запрещена в России) режиссера Павла Лунгина еще не получила прокатное удостоверение.

Фильм еще до выхода на экраны успел получить негативную оценку от ветеранов боевых действий в Афганистане. Также общественность смутило то, показ «Братства» в кинотеатрах запланирован на 9 мая. Сроки выхода картины сейчас обсуждают в Минкульте. «Как только закончим консультации с общественностью и с продюсерами, выйдем на понимание, когда фильм выйдет в прокат», — пояснил Степанов. Он добавил, что прокатное удостоверение пока не подписано, несмотря на то, что ранее в министерстве заявляли об обратном.

Ранее Павел Лунгин утверждал, что его фильм «Братство» о событиях афганской войны создавался с большой любовью и уважением. Картину, ставшую скандальной до выхода на экран, перед премьерой покажут в Госдуме — в частности, ее оценят депутаты-ветераны.