Apple снимет принца Гарри в сериале
Компания Apple снимет британского принца Гарри в документальном сериале Опры Уинфри, который будет доступен подписчикам сервиса AppleTV+.
Как сообщает Deadline со ссылкой на официальное заявление Кенсингтонского дворца, сериал о психическом здоровье покажут в 2020 году. «Принц Гарри и Опра Уинфри несколько месяцев работали над сериалом и мечтают показать этот важный проект на глобальной платформе», — пояснили представители королевской семьи Британии.
В фокусе фильма окажутся и психические болезни, и способы их преодолеть. Принц Гарри ранее не раз высказывался в поддержку инициатив, касающихся психического здоровья, также в королевской семье есть еще один человек, регулярно обращающий внимание на эту проблему — герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Миддлтон).
Ранее стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри решили заняться садоводством.