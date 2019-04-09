Соблазнилась миллионом? Мадонна подтвердила участие в «Евровидении»

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Поп-звезда Мадонна выступит на международном песенном конкурсе «Евровидение» в качестве гостьи, передает Reuters со ссылкой на представителей певицы.

В Тель-Авиве Мадонна исполнит две песни.

Конкурс «Евровидение» пройдет в Израиле в мае. Он продлится три дня, соревноваться за звание лучшего будут представители 40 стран, среди них — россиянин Сергей Лазарев. Тель-Авив получил право проведения конкурса после победы на «Евровидении» в прошлом году израильтянки Нетты Барзилай.

Ранее сообщалось, что 60-летняя Мадонна получит один миллион долларов за выступление на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Тель-Авиве.