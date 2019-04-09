Звезда «Тайн Смолвиля» призналась в организации секс-секты

Звезда сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк призналась в участии в организации секс-секты, сообщает Reuters.

Мэк созналась в суде Бруклина, Нью-Йорк, что шантажировала как минимум двоих женщин порочащей их репутацию информацией, чтобы заманить в секс-культ так называемого «духовного учителя» Кита Раньера. По словам Мэк, она вступила в секту около 10 лет назад, чтобы найти цель в жизни. 36-летняя актриса также заявила в суде, что была уверена в искреннем желании Раньера помочь людям.

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Самого 58-летнего Раньера арестовали в марте 2018 года, Мэк — месяцем позже. Его обвинили в создании секретного сообщества Nxivm, в котором женщин таврировали его инициалами, заставляли соблюдать жесткие диеты и принуждали к сексу с лидером организации. В марте 2019 года Раньера также обвинили в педофилии и изготовлении детской порнографии. Вину он не признал.

Известно, что Эмма Уотсон едва не попала в секту звезды сериала «Тайны Смолвиля».