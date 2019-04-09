Фелисити Хаффман признала себя виновной в мошенничестве с университетами

Американская актриса Фелисити Хаффман признала себя виновной по делу о мошенничестве с университетами, сообщает CNN.

Звезда «Отчаянных домохозяек» заявила, что она отдала $15 тысяч для того, чтобы ее дочери помогли сфальсифицировать результаты SAT («Академический оценочный тест») для приема в вуз.

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Как отмечается, теперь сторона обвинения просит для нее и еще 12 фигурантов дела тюремного заключения. Актрисе может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Hollywood Reporter рассказал о панике в Голливуде из-за скандала с актрисами.