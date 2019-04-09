Тейлор Свифт отдала $113 тысяч на поддержку ЛГБТ-сообщества

Американская певица Тейлор Свифт пожертвовала $113 тысяч на поддержку проекта Равенство в Теннесси (Tennessee Equality Project), который отстаивает права ЛГБТ-сообщества, пишет The Hollywood Reporter.

Данная организация борется с некоторыми законопроектами, в частности, тем, который допускает дискриминацию однополых пар при усыновлении детей по религиозным убеждениям.

Ранее сообщалось, что Forbes внес Тейлор Cвифт и Бейонсе в топ-100 самых влиятельных женщин. Она заняла 68-ю позицию. Топ возглавила канцлер ФРГ Ангела Меркель.