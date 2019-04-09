Когда Норкин вернется в эфир НТВ, рассказала его жена

Жена ведущего «Места встречи» на НТВ Андрея Норкина Юлия рассказала о состоянии супруга и уточнила, когда он сможет вернуться в эфир. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

Она отметила, что самочувствие Норкина улучшилось.

«Полегче стало, получше. Я думаю, что недельки через две не раньше, врачи не разрешают», — добавила Юлия Норкина.

Ранее сообщалось, что в пресс-службе телеканала НТВ прокомментировали внезапное исчезновение ведущего передачи «Место встречи» Андрея Норкина из студии.