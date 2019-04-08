Экстренно госпитализирован Анатолий Мукасей

Кинооператор, супруг актрисы и режиссера Светланы Дружининой Анатолий Мукасей экстренно госпитализирован в реанимацию, сообщает «Рен ТВ».

80-летнему Мукасею стало плохо в ночь на 8 апреля. Медики приняли решение провести срочную операцию. Сейчас Мукасей остается в реанимации.

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Анатолий Мукасей — заслуженный деятель искусств РСФСР. Оператор фильмов «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «Чучело». Вместе со Светланой Дружининой работал над серией фильмов о гардемаринах — картинами «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины 3».

Мукасей и Дружинина познакомились еще в студенчестве, вместе были капитанами волейбольной команды ВГИКа. В 2018 году =отметили 60-летний юбилей совместной жизни.