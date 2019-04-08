Эми Адамс сыграет в «Невидимой войне»
Актриса Эми Адамс сыграет в художественной версии фильма «Невидимая война». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
По данным издания, речь идет о художественной адаптации документальной ленты «Невидимая война», которая рассказывала о сексуальном насилии в армии США.
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Как отмечается, курировать производство фильма будет компания Material Pictures.
При этом дата запуска проекта пока неизвестна.
Ранее Эми Адамс рассказала, как отказалась обниматься с Брэдом Питтом.