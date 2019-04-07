YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

YouTube заблокировал канал участника музыкального коллектива Олега Парастаева «за спам, обман и мошенничество».Об этом он сообщил на странице во «ВКонтакте».

По его словам, это могло быть связано с выходом нового клипа «На заре». Ролик пользовался большой популярностью.

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«Видно на такое количество просмотров нового клипа система среагировала именно так — накручивают», — отметил Парастаев.

Он добавил, что подал апелляцию на блокировку канала.

Ранее сообщалось, что видео Парфенова и Дудя на YouTube оказались разблокированы, затем инцидент разрешился.