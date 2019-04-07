Экстренно госпитализирована Алла Демидова

В столице госпитализирована актриса Алла Демидова. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в «Гоголь-центре».

«А.Демидова госпитализирована в одну из московских клиник», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что спектакль с участием артистки «Ахматова. Поэма без героя» был отменен и перенесен с 7 апреля на 22 июня.

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Информации о состоянии Демидовой и причине госпитализации на данный момент нет.

Официального подтверждения госпитализации актрисы пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Джуд Лоу и Алла Демидова стали лауреатами премии Станиславского.