Зеленский рассказал о первой поездке на посту президента Украины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/999/12283999/AP_19090327956727-pic905-895x505-89745.jpg">

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах планирует поехать в тур по стране, передает РЕН ТВ.

Зеленский отметил, что он посетит все регионы, которые заслуживают особого внимания властей.

«Их много в нашей стране», — добавил Зеленский.

Реклама

Также он подчеркнул, что после тура по регионам он поехал бы с «официальными визитами за границу».

Ранее Зеленский раскрыл свои планы в случае проигрыша.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.