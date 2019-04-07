Зеленский рассказал о первой поездке на посту президента Украины
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах планирует поехать в тур по стране, передает РЕН ТВ.
Зеленский отметил, что он посетит все регионы, которые заслуживают особого внимания властей.
«Их много в нашей стране», — добавил Зеленский.
Также он подчеркнул, что после тура по регионам он поехал бы с «официальными визитами за границу».
Ранее Зеленский раскрыл свои планы в случае проигрыша.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.