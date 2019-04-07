Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы

Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле. Видеозапись выложил ее отец отфутболит Евгений Алдонин в инстаграме.

Отмечается, что 12-летняя Вера на видеозаписи сидит за музыкальным инструментом в черном платье и играет лирическую пьесу.

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«Моя любимая и талантливая Доченька! Любим тебя!», — написал Алдонин.

Ранее директор Началовой рассказала о жизни дочери после смерти мамы.

Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.