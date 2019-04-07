Умерла Валерия Золотухина

Скончалась 70-летняя жена выдающегося актера Валерия Золотухина Тамара, сообщает «Известия» со ссылкой на ее подругу актрису Театра на Таганке Ренату Сотриади.

Уточняется, что женщина умерла шестого апреля.

По предварительным данным, причиной смерти Золотухиной стал рак.

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Тамара Золотухина профессионально играла на скрипке.

Ее супруг и актер Валерий Золотухин скончался в 2013 году. Он умер в Москве в возрасте 71 года. Его госпитализировали в Российский центр рентгенорадиологии 4 марта 2013 года с онкологическим заболеванием.