Сериал «Доктор Живаго» снимут в Европе

Немецкая компания Wild Bunch объявила о масштабной новой экранизации романа «Доктор Живаго» Бориса Пастернака, передает «Российская газета».

Уточняется, что в сериале будет восемь серий. Сценарий создаст Майкл Херст — обладатель премий «Эмми» за телесериалы «Викинги» и «Тюдоры» и BAFTA — за фильмы «Элизабет» и «Золотой век».

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Отмечается, что уже начата предпродажа сериала в разные страны.

Роман в 1965 году был экранизирован режиссером Дэвидом Лином, в 2002 был снят сериал Джакомо Кампиотти, а в 2005 году на экранах вышел российский сериал Александра Прошкина.