Косби урегулировал поданный семью женщинами иск о клевете

Американский комик Билл Косби, приговоренный судом к тюремному заключению по обвинению в сексуальных домогательствах и изнасиловании, урегулировал иск о клевете, который подали против него семь женщин. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, женщины заявили, что Косби совершил против них преступления сексуального характера, а после обвинил их во лжи, когда они выступили с публичными обвинениями против него.

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«Каждый истец доволен урегулированием вопроса», — заявил адвокат Косби.

Условия соглашения они не раскрывают, уточняет издание.

Косби был первой знаменитостью, осужденной за сексуальные преступления с момента появления движения #MeToo. Его ждет от трех до десяти лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что Косби отказали в пересмотре приговора.