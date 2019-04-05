Машина Зеленского принадлежала Коломойскому, заявил депутат

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Украинский депутат Владимир Арьев заявил, что автомобиль кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, передает «Украинская правда».

Речь идет о машине, на которой Зеленский приехал сдавать анализы на алкоголь и наркотики.

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Депутат уточнил, что теперь машина принадлежит Миндичу Тимуру Михайловичу, куратору медиа-бизнеса в группе «Приват». Коломойский владел автомобилем до октября 2017 года.

В МВД страны не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, однако заявили, что человек может ездить на любом автомобиле, если он не краденый.

Ранее Петр Порошенко назвал шоумена «марионеткой» олигарха Игоря Коломойского.