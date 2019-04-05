Вин Дизель намекнул на свое участие в сиквеле «Аватара»
Актер Вин Дизель в инстаграме опубликовал видеозапись с режиссером Джеймсом Кэмероном.
На видео Кэмерон говорит о том, что он вместе с Дизелем находится на секретной съемочной площадке «Аватаров».
При этом Кэмерон также обещает стереть память Дизелю, потому что он увидел этот павильон.
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В свою очередь, Дизель сказал, что всегда хотел поработать и поучится у одного человека в Голливуде.
В конце ролика Дизель добавил, что занимается подобным в настоящее время.
Ранее сообщалось, что Кэмерон рассказал о сюжете сиквела «Аватара».