Подозреваемому в убийстве рэпера Nipsey Hussle предъявили обвинения

Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила обвинения Эрику Холдеру, который подозревается в убийстве рэпера Nipsey Hussle. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Холдеру, в частности, предъявили обвинения в убийстве и двух покушениях на убийство.

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Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве рэпера Nipsey Hussle был арестован.

Рэпер Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в Лос-Анджелесе в результате огнестрельного ранения, которое он получил около своего магазина одежды.