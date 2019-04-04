Джоан Роулинг засудила бывшую ассистентку за мошенничество

Бывшую ассистентку британской писательницы Джоан Роулинг Аманду Дональдсон обязали выплатить £18,734 ($24,528) в качестве компенсации за мошеннические действия. Об этом сообщает газета The Guardian.

Как отмечается, она неправомерно тратила финансовые средства на дорогие покупки и походы в кафе.

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В частности, Дональдсон купила брендовую парфюмерию на £3,629 ($4,752). Общая сумма трат составила £9,832 ($12,875).

Сама ассистентка в ходе разбирательства утверждала, что покупки якобы были согласованы с писательницей.

Ранее сообщалось, что Джоан Роулинг подала в суд на свою бывшую ассистентку.