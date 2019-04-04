Вдова назвала место похорон Георгия Данелии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/521/12284521/upload-TASS_55196-pic905-895x505-9533.jpg">

Вдова режиссера Георгия Данелии Галина Юркова-Данелия выбрала место похорон мужа.

Как передает ФАН со ссылкой на собственный источник, супруга планирует похоронить Данелию на Новодевичьем кладбище.

Георгий Данелия скончался 4 апреля в Москве в возрасте 88 лет. Он был госпитализирован в конце февраля с пневмонией, после введен в состояние искусственной комы и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В последние несколько дней режиссер чувствовал себя плохо, разились острая сердечная и дыхательная недостаточность.

Ранее соболезнования в связи со смертью Георгия Данелии высказал режиссер и художник Александр Адабашьян.