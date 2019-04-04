Тело Булдакова покинуло Монголию

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Тело скончавшегося в Монголии актера Алексея Булдакова отправили в Россию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя российской дипмиссии в азиатской стране.

«Да, отправили [тело Булдакова]», — сказал представитель посольства.

В посольстве также подтвердили, что Булдаков находился в Монголии как турист.

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В агентстве напомнили, что ранее в дипмиссии сообщали о намерении доставить тело Булдакова в Россию в четверг, 4 апреля.

Также ранее стало известно, когда выйдет последний фильм с Булдаковым.