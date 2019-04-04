Названы сроки выхода последнего фильма с Булдаковым

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Продюсер Анна Крутова заявила, что семейная комедия «Дикие предки», в которой снимался скончавшийся актер Алексей Булдаков, выйдет на экраны в 2019 году. Слова продюсера передает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время идут переговоры с дистрибьюторами фильма. Она также добавила, что производство киноленты закончилось недавно.

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«Мы с Алексеем Ивановичем [Булдаковым] буквально две недели назад говорили, он так обрадовался, говорит: «Ань, я обязательно поеду [на премьеру]... Он был в одной из главных ролей. Он сыграл прекрасного совершенно деда-казака», — сказала Крутова.

Она также рассказала, что кинокартина рассказывает про «семейство» русских, татар и казаков.

Ранее сообщалось, что Булдаков разрыдался на предсмертном видео.