Бритни Спирс попала в психбольницу

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Американская поп-звезда Бритни Спирс легла в клинику, которая занимается лечением психических расстройств, сообщает TMZ со ссылкой на источники.

Осведомленные лица рассказали порталу, что Спирс «потеряла рассудок» из-за болезни своего отца и ее психическое состояние не улучшалось.

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На портале рассказали, что отец певицы Джейми Спирс в последнее время перенес две операции, связанных с внезапным разрывом толстой кишки. После второй операции у него начались «осложнения», добавили в TMZ.

Ранее экс-ведущий Fox News Такер Карлсон назвал Бритни Спирс шлюхой.